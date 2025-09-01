Tras la detención de Heliodoro “N” por el caso de las Villas Panamericanas, el Gobierno de Jalisco anunció que el Estado asumió la administración del complejo y recuperará alrededor de 97 departamentos desviados del patrimonio del Ipejal y del Ijalvi.
Estos inmuebles se destinarán a la venta para financiar vivienda asequible y fortalecer el fondo de pensiones de empleados públicos.
También confirmó la intervención de la Notaría 22, acusada de facilitar escrituras y poderes en favor de los implicados en el caso para consumar los fraudes.
Gobierno de Jalisco retoma control de la Villa Panamericana
