Tras días de recibir insultos, amenazas y acusaciones de fraude en redes sociales, la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, alzó la voz contra la violencia digital que enfrenta desde su coronación.

En un mensaje difundido en Instagram, compartió ejemplos de los ataques —incluidos deseos de muerte— y subrayó que este tipo de agresiones también constituye violencia contra las mujeres.

Aseguró que, aunque los ataques duelen, no definen su valor ni su trayectoria, y reiteró que usará su plataforma para visibilizar la violencia y defender la dignidad femenina.

Bosch llamó a las mujeres a resistir y mantenerse firmes: “Cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas”.

Reafirmó que su corona simboliza responsabilidad y que no dejará que el odio silencie su propósito. (Por Pilar Gutiérrez)