Con el acompañamiento de los gobiernos estatales, la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó los diez compromisos de su administración para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres.

“Difundir la campaña permanente por la igualdad y contra las violencias; acompañar el proceso de homologación del tipo penal de abuso sexual; en coordinación con las fiscalías y los tribunales del Poder Judicial, garantizar que ninguna denuncia sea desechada. Se pone a disposición de las víctimas el número 079 opción 1 para dar seguimiento en caso de que no sea atendida en alguna fiscalía; instalar una mesa de coordinación con las instancias de movilidad de las entidades federativas para elaborar lineamientos y acciones de prevención y atención de las violencias en el transporte público”.

La lista la completan la creación de senderos seguros; actividades escolares para promover la igualdad y el respeto hacia las niñas; capacitación de servidores públicos; mesas de trabajo para actualizar protocolos y atención integral a las víctimas de feminicidio. (Por Arturo García Caudillo)