Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, reconoció que Jalisco registra una reducción del 28.5 por ciento en homicidios, una de las más altas del país.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayó que el avance se vincula al fortalecimiento de la Policía estatal, que ha mejorado en equipamiento y condiciones laborales, lo que amplió su capacidad de reacción contra la delincuencia.

Entre los casos relevantes se mencionó la captura de Kelvin N., señalado por feminicidio, y de Ulises “N.”, identificado como líder de un grupo criminal con operaciones en Tabasco.

Estos resultados, señaló, reflejan la efectividad de las políticas de seguridad aplicadas en la entidad y la creciente capacidad de sus instituciones.