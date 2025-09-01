La dirigencia estatal del PRI en Jalisco, encabezada por Laura Haro, exigió al Gobierno del Estado dar explicaciones sobre la pérdida de hectáreas de Colomos III en favor de un particular.

La priista cuestionó directamente la ausencia de la entonces Consejería Jurídica en una audiencia constitucional celebrada en diciembre de 2021, lo que, aseguró, resultó clave para no recuperar el predio.

“Queremos saber qué pasó, por qué no acudieron en 2021, en diciembre de 2021, a una audiencia constitucional que creemos que era fundamental para haber ganado este predio. ¿Qué sucedió? ¿hubo autoridades coludidas? Hubo responsabilidad y eso hay que decirlo, por parte de la entonces Consejería Jurídica del Gobierno del Estado porque no acudieron a la audiencia constitucional”.

La excandidata a la gubernatura urgió al Ejecutivo a transparentar toda la información sobre la defensa legal del área natural y a rendir cuentas a la ciudadanía sobre la pérdida de terrenos que forman parte de Colomos III. (Por Marck Hernández)