Al menos 3 mil 828 mujeres fueron asesinadas en 2024 en 26 países de Latinoamérica por feminicidio o muerte violenta por razón de género, informó la Cepal.

La cifra equivale a 11 víctimas al día y acumula 19 mil 254 feminicidios en los últimos cinco años, según el Observatorio de Igualdad de Género.

El organismo advirtió que esta violencia persiste en la región, limita el desarrollo y afecta a comunidades enteras.

La mayoría de los crímenes fueron perpetrados por parejas o exparejas.

Las mujeres de 30 a 44 años y las jóvenes de 15 a 29 fueron los grupos más afectados.