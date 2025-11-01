La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con Michael Roberts, director ejecutivo de HSBC, y Jorge Arce, titular de HSBC México, para dialogar sobre inversión y crecimiento.

Horas más tarde, la mandataria recibió al empresario Carlos Slim, a su hijo Marco Antonio Slim y a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Según Sheinbaum, el encuentro giró en torno a los “buenos pronósticos” de la economía mexicana tanto para el cierre de 2025 como para 2026.