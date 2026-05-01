Con un desfiles por las principales Avenidas de la Ciudad, el Barcelona celebró este lunes el título de LaLiga que obtuvo ayer tras derrotar al Real Madrid por 2-0 en el Camp Nou.

Los jugadores del Barsa subieron a un autobús descapotado para recorrer algunas de las calles más emblemáticas de la ciudad catalana y en medio del festejo, el goleador polaco, Robert Lewandowsky dijo que están orgulloso por el bicampeonato, que disfrutaron mucho el momento y la convivencia con la gente.

“Estamos en la ciudad de Barcelona, hay mucha gente, estamos muy contentos, disfrutamos mucho el día después de ser campeones de LaLiga. Yo personalmente estoy muy orgulloso, muy contento, muy feliz; es un día que podemos disfrutar mucho con todos los Culés del Barcelona y creo que es un momento perfecto”.

El Barsa festeja el bicampeonato y su título 29 de LaLiga. Foto:@FCBarcelona_es. (Por Manuel Trujillo Soriano)