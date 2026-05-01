El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga inauguró el primer Bosque Urbano del municipio, un espacio de recreación y convivencia ubicado en Lomas del Sur, en la delegación de San Sebastián.

El proyecto, encabezado por el alcalde Gerardo Quirino Velázquez, contó con una inversión de 70 millones de pesos y contempla más de nueve hectáreas de áreas verdes, andadores, canchas deportivas, pista de atletismo, huerto comunitario y espacios recreativos.

Las autoridades destacaron que el bosque busca fortalecer la convivencia social, la movilidad sustentable y el acceso a espacios naturales en una de las zonas de mayor densidad poblacional del municipio.

Además, el sitio se conecta con la Línea 4 del Tren Ligero y contará con esculturas restauradas de dinosaurios como atractivo para las familias.