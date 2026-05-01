El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga inauguró el primer Bosque Urbano del municipio, un espacio de recreación y convivencia ubicado en Lomas del Sur, en la delegación de San Sebastián.
El proyecto, encabezado por el alcalde Gerardo Quirino Velázquez, contó con una inversión de 70 millones de pesos y contempla más de nueve hectáreas de áreas verdes, andadores, canchas deportivas, pista de atletismo, huerto comunitario y espacios recreativos.
Las autoridades destacaron que el bosque busca fortalecer la convivencia social, la movilidad sustentable y el acceso a espacios naturales en una de las zonas de mayor densidad poblacional del municipio.
Además, el sitio se conecta con la Línea 4 del Tren Ligero y contará con esculturas restauradas de dinosaurios como atractivo para las familias.
Tlajomulco inaugura su primer Bosque Urbano en Lomas del Sur
El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga inauguró el primer Bosque Urbano del municipio, un espacio de recreación y convivencia ubicado en Lomas del Sur, en la delegación de San Sebastián.