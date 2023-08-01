Personal de Salvamento Acuático de Protección Civil Jalisco rescató a dos mujeres que presentaron dificultades para salir del mar en playas del estado.

El primer auxilio ocurrió en Playa Camarones, en Puerto Vallarta, donde una mujer fue ayudada tras no poder regresar por sus propios medios a la orilla.

En un segundo hecho, en Playa Boca de Iguanas, en el municipio de La Huerta, una joven de 20 años, originaria de Guanajuato, fue arrastrada por una corriente de retorno y rescatada a unos 30 metros de la costa.

En ambos casos, la rápida intervención de los guardavidas evitó consecuencias mayores y las mujeres se encuentran fuera de peligro.