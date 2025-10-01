La estrella de pop mexicana Fey, llega a Guadalajara este fin de semana a celebrar junto a los tapatíos sus 3 décadas de carrera.

Para continuar con el festejo, Fey también planea lanzar un álbum con colaboraciones y canciones en vivo; y en conferencia de prensa compartió como fue elegir estas canciones y a estos artistas:

“Creo que hay a veces géneros también, que no te imaginas, que dices wow, sonaría increíble poder hacer con tal persona tal canción, que suena muy raro, ¿no?, y dices, pues ¿cómo? Pero sí, se oye muy padre a veces esas fusiones. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer con este disco, darles música que realmente suene totalmente nueva, como si esa canción fuera que la hicimos ayer, ¿no?”.

El concierto que forma parte del “Hits Tour”, es este sábado 25 de octubre en la Arena Guadalajara, donde promete un recorrido por grandes clásicos. (Por Pilar Gutierrez)