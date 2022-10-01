Una mujer falleció en la Clínica 39 del IMSS a consecuencia de una herida de bala que sufrió durante una agresión registrada la madrugada del 27 de mayo en la colonia El Álamo.

El ataque fue reportado en el cruce de Calzada Córdoba y la calle Parras, donde policías localizaron a la víctima consciente y con una lesión en el tórax.

La mujer declaró que había sido obligada a descender de un vehículo antes de ser atacada cerca de las vías del tren.

Aunque recibió atención de paramédicos y posteriormente en un puesto de socorro, en dos ocasiones rechazó ser trasladada a un hospital.

Días después su estado de salud se complicó y finalmente murió.

La Fiscalía de Jalisco investiga el caso.