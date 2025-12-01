La noche del domingo, dos sicarios asesinaron en un restaurante de Zona Rosa a un hombre mientras comía en el restaurante Luau, en la colonia Juárez, de la Ciudad de México.

El sujeto, según confirmaron fuentes de primer nivel, era Óscar Noé Medina González, alias El Panu, un operador de alto rango de la facción de Los Chapitos en el Cártel de Sinaloa y, además, un prolífico traficante de drogas independiente.

Estados Unidos ofrecía una recompensa por su captura.