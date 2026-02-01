El peso mexicano registró una ligera apreciación este miércoles, al ubicarse en 17.18 unidades por dólar, de acuerdo con cifras del Banco de México, lo que representó un avance de 0.24 por ciento.

Analistas señalaron que el movimiento se dio pese al fortalecimiento del dólar, impulsado por una inflación al productor en Estados Unidos mayor a la prevista.

Detallan que este contexto alimenta expectativas de posibles alzas en tasas por parte de la Reserva Federal en los próximos años.