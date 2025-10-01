Las obras en la Zona Centro de Guadalajara no sólo son para el Mundial 2026 sino para la vida de la ciudad de los próximos 50 años, justificó la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, quien recordó que se invertirán 450 millones de pesos en el primer cuadro de la perla tapatía.

“Invertir en esta zona, es invertir también en posibilidades de que se genere más comercio, pero también posibilidades de que haya más gente disfrutando del espacio público. ¿Qué hicimos, por ejemplo? que pedimos que esta intervención en las plazas esté pensada no solo en 10 años sino en 50 años, para que sea un patrimonio y un legado para todas y todos en la ciudad”.

El Ayuntamiento de Guadalajara invertirán nueve millones de pesos para rehabilitar cuatro calles en la Zona Centro de la ciudad. (Por Gustavo Cárdenas)