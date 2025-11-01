Tras una sesión de emergencia del Gabinete de Seguridad en Casa Jalisco, el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, descartó que el asesinato de dos mujeres agentes de la Policía Vial esté relacionado con la reciente desarticulación de una banda de secuestradores y extorsionadores en El Salto.

El funcionario explicó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, las oficiales habían detenido un vehículo por vidrios polarizados, cuando otro automóvil arribó al sitio y los ocupantes las obligaron a subir a la patrulla, para luego trasladarlas a otro punto donde fueron asesinadas.

González de los Santos señaló que ya se iniciaron las investigaciones para identificar tanto a los agresores como al vehículo inicialmente detenido por las agentes, y reiteró que el caso es prioritario para la Fiscalía del Estado. (Por Edgar Flores Maciel)