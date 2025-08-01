El cantante del regional mexicano Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño asesinado el martes en Zapopan, había recibido amenazas de muerte en otros estados y se trasladó a Jalisco para escapar de la violencia en su natal Sinaloa, reveló el vicefiscal de investigación criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán.

“Encontramos que sí recibió amenazas en otros estados de la República, no hay una entrevista que lo diga, es más bien la investigación que estamos realizando. Tenemos una entrevista donde se establece que buscaron venirse de allá por la inseguridad que se está viviendo en Sinaloa”.

La Fiscalía de Jalisco informó además que ya detectó la forma en que los agresores ingresaron a la pensión de autos donde ocurrió el ataque, así como la ruta de escape que siguieron. (Por Edgar Flores Maciel)