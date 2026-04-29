El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las imputaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa, al calificarlas como falsas y sin sustento.

A través de redes sociales, el mandatario aseguró que las acusaciones no solo lo afectan a nivel personal, sino que forman parte de una estrategia para vulnerar la soberanía nacional y al movimiento político al que pertenece.

Rocha Moya sostuvo que se trata de una “calumnia” y afirmó que demostrará la inexistencia de pruebas en su contra, en medio del proceso legal que se desarrolla entre ambos países.