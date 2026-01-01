El diputado local del Partido Acción Nacional, César Madrigal, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Jalisco, con el objetivo de fortalecer su aplicación y regular los centros de rehabilitación, conocidos como anexos, destinados al tratamiento de adicciones.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo de Organizaciones para la Paz y el Colegio Nacional de Consejeros, capítulo Jalisco.

“Que se cuente con un instituto para supervisar estos centros para que pueda darles la licencia de uso de funcionamiento y que los esté vigilando constantemente y de que, en casos que haya anomalías, haya sanciones, además de la clausura del establecimiento, como el tema que puedan ir a la cárcel por esta negligencia criminal cometida contra los derechos humanos de estos ciudadanos”.

La propuesta contempla un plazo de 12 meses para que los centros de rehabilitación en operación puedan regularizarse conforme a los nuevos lineamientos establecidos en la ley. (Por Marck Hernández)