El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país no enviará tropas a Ucrania como parte de un eventual acuerdo de seguridad con Rusia.

El Mandatario aseguró que será Europa quien lidere cualquier despliegue internacional en esa nación, al margen de la OTAN.

Trump reiteró que busca poner fin al conflicto sin ampliar la guerra.