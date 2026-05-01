El Ayuntamiento de Zapopan dio a conocer las 20 obras seleccionadas mediante el Copplademun 2026, con una inversión de 160 millones de pesos para infraestructura básica en 13 zonas del municipio.

El alcalde Juan José Frangie informó que los proyectos, enfocados en pavimentación, drenaje y agua potable, fueron definidos por votación ciudadana para atender colonias con mayores rezagos.

Las obras deberán concluir antes de diciembre y priorizan concreto hidráulico y servicios de largo plazo.

Autoridades municipales destacaron que este esquema busca alinear la inversión pública con necesidades reales de la población.

Desde 2021, el programa ha beneficiado a más de 100 colonias con más de 120 acciones, como parte de una estrategia de participación ciudadana en la planeación urbana.