Las lluvias intensas traídas por el Frente Frío número 41 dejaron daños en varios municipios de la región Norte de Chiapas, en los límites con Tabasco, provocando derrumbes, ríos crecidos que cortaron carreteras, vehículos dañados y casas destechadas.

La Secretaría de Protección Civil informa que en el tramo carretero Luis Espinosa, en el municipio de Tecpatán, en la frontera con Tabasco, aún se realizan labores de limpieza en carreteras, con el retiro de árboles caídos, tierra y rocas.

El crecimiento de un arroyo, provocó el deslizamiento de tierra entre Zapata y Libertad, por lo que se mantiene el paso cerrado.