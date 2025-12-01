La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno acatará en su totalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena que fue víctima de violación, tortura y asesinato por militares en 2007.

El tribunal internacional determinó que el Estado mexicano falló en investigar con la debida diligencia y en garantizar el acceso a la justicia, con lo que vulneró múltiples derechos fundamentales.

En su conferencia matutina, Sheinbaum recordó que los hechos ocurrieron durante la administración de Felipe Calderón y afirmó que se atenderán todas las recomendaciones del fallo, tanto las dirigidas a las víctimas directas como las de carácter general.

Indicó que el tema ya fue revisado en el Gabinete de Seguridad y que autoridades federales detallarán las acciones a seguir.