Sonia Padilla es madre de una estudiante de la secundaria mixta número 10 en la colonia Jardines de la Cruz en Guadalajara.

Ella y todos los padres de familia recibieron un comunicado de la institución: durante esta semana la asistencia presencial al plantes es opcional, ante la incertidumbre y miedo que aún se percibe en Jalisco, así lo explica para Notisistema.

“Puesto que muchos niños se van solitos a la escuela y regresan solitos si había temor como de la administración, pues que les pasará algo y el temor pues de que no hubiera el transporte que tuvieran que irse caminando. Entonces realmente así lo hicieron como sugiriendo que mejor no los mandáramos. Hoy mandaron la lista de asistencia del salón de Ximena, sólo hubo ocho niños que asistieron”.

La asistencia opcional en la secundaria 10 mixta aplica hasta este viernes 27 de febrero. (Por Gustavo Cárdenas)