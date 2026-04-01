La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una llamada con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para dar seguimiento a los acuerdos comerciales y las inversiones entre ambos países.

Ambos gobiernos acordaron mantener la coordinación rumbo a la revisión del T-MEC y promover sectores como energía e infraestructura, con el objetivo de incrementar el intercambio comercial.