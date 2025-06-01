Un total de 32 mil 656 ahorradores de CIBanco; es decir, 99.4 por ciento de sus usuarios, están plenamente protegidos por la totalidad de sus ahorros en la institución que entró en fase de liquidación, asegura la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En un comunicado expuso que la prioridad del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario es salvaguardar los depósitos bancarios de los pequeños y medianos ahorradores, por lo que no se garantizan depósitos a favor de accionistas, integrantes del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de la institución financiera.