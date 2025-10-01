El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, confirmó que el cantante Junior H podría recibir una multa superior a 440 mil pesos por interpretar un narcocorrido durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre.

La canción habría violado los acuerdos con la Agencia Estatal de Entretenimiento, que prohíben contenidos que hagan apología del delito.

Frangie explicó que el artista incluyó el tema al final del concierto para evadir la supervisión municipal, pese a la presencia de 125 elementos de seguridad.

Además del cantante, podrían ser sancionados su representante y el recinto.

El reglamento local también contempla la clausura inmediata de lugares que incumplan estas disposiciones.