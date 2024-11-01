Volaris y Viva anunciaron la creación del Grupo Mexicano de Aerolíneas, una sociedad empresarial con la que buscan fortalecer el modelo de aerolíneas de bajo costo e incrementar la inversión para acelerar el crecimiento del tráfico aéreo en el país.

Detallaron que ambas compañías mantendrán operaciones y marcas independientes, pero aprovecharán la unión en flota, tecnología y proveedores.

Directivos señalaron que la estructura permitirá ampliar sus rutas, crear nuevas bases regionales y convertir aeropuertos medianos en centros de conexión más eficientes.

El grupo proyecta presencia en 133 destinos y un acceso a capital más sólido para reducir costos de flota.