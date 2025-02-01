A un año de la despenalización del aborto en Jalisco hasta las 12 semanas de gestación, especialistas de la UdeG advierten que persisten obstáculos para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo.

Señalan que la información oficial es limitada y que el procedimiento se ha vuelto un privilegio, pues la primera clínica autorizada es privada, con costos de entre 3 mil 500 y 6 mil 500 pesos.

Los académicos indican que no dar acceso más sencillo a esta práctica pondría en riesgo la salud de las jaliscienses.

En 2024, Jalisco ocupó el quinto lugar nacional en embarazos adolescentes, con 3 mil 357 casos.