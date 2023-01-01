La salida de Caabsa significó la solución al problema de recolección y traslado de basura en Guadalajara, afirma la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, quien detalló que aumentaron en 34% el presupuesto municipal para servicios públicos en relación al año pasado.

“La crisis de recolección de basura más grande de su historia, por culpa de una empresa que le falló a la ciudad. Decidimos convertir esta crisis en la oportunidad de la limpieza, retomamos el control del servicio, compramos 160 nuevos camiones, y junto a un gran equipo trabajamos todos los días para darte el mejor servicio y tener limpia Guadalajara.”

La presidenta de Guadalajara aseguró que son más de 3 mil millones de pesos invertidos en servicios públicos en su primer año de gestión. (Por Gustavo Cárdenas)