Comenzó la cuenta regresiva para que el jueves de la próxima semana arranque el Mundial de Fútbol, el evento deportivo más visto del planeta.

El director general de Desarrollo Económico de Guadalajara, David Mendoza, estima que la ocupación hotelera rondará entre el 85 y 95 por ciento en la ciudad.

“En la comunicación que hemos tenido tanto con la Oficina de Visitantes y Convenciones como con los diferentes asociaciones de hoteleros, ellos estiman que estemos alrededor del 80 y 95 por ciento de ocupación hotelera”.

David Mendoza califica como un porcentaje bueno de ocupación para un mundial de fútbol, lo que le permitirá a Guadalajara captar entre 20 y 30 millones de pesos extra por impuesto hotelero, que se aprovecharán para dotar de mayor infraestructura a colonias. Estima que el Fan Fest reunirá un promedio de 18 mil personas. (Por Gricelda Torres Zambrano)