Autoridades de la Secretaría de Transporte de Jalisco y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realizaron una supervisión del patio destinado a la operación de vehículos de plataforma, ubicado junto al Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Durante el recorrido, el titular de SETRAN, Diego Monraz Villaseñor, y la directora del Centro SICT Jalisco, María Padilla Romo, verificaron las condiciones de funcionamiento del espacio, así como los tiempos de traslado para los usuarios desde la terminal aérea hasta el punto de abordaje, estimados entre ocho y diez minutos.

El proyecto, presentado en marzo, contempla un área específica para el ascenso de pasajeros que utilizan aplicaciones de transporte.

De acuerdo con las autoridades, la medida busca ofrecer mayor seguridad y orden, ya que la normativa federal no permite la recogida directa dentro del aeropuerto por parte de estos servicios. (Por Edgar Flores Maciel)