Google reveló las tendencias de búsqueda de 2025, encabezadas por su propio asistente de IA, Gemini, seguido por la partida de cricket India–Inglaterra y por el asesinato del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, crimen que se convirtió en la noticia más consultada del año.

El deporte, especialmente el cricket, dominó el top global con consultas como India vs Australia y Asia Cup, mientras que la tecnología destacó con DeepSeek y iPhone 17.

Conflictos y temas geopolíticos impulsaron búsquedas como Irán, Pakistán e India.

También sobresalieron la elección del papa León XIV, el huracán Melissa y fenómenos en Kamchatka.

En entretenimiento destacaron Anora, Bad Bunny y El Juego del Calamar 3, mientras que en “Gente” sobresalió el rapero d4vd, investigado por un caso criminal.