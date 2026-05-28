El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado obtuvo poco más de 47 punto 8 millones de pesos en una subasta de bienes inmuebles realizada mediante el esquema de sobre cerrado, donde se adjudicaron cuatro propiedades ubicadas en Jalisco, Querétaro, Estado de México y Chihuahua.

Sin embargo, no hubo ofertas por dos inmuebles relacionados con figuras del narcotráfico: un terreno en Tapalpa, Jalisco, vinculado a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y una vivienda en Culiacán asociada a la captura de Alfredo Beltrán Leyva.

La propiedad que alcanzó el mayor monto fue un terreno en un fraccionamiento residencial de Zapopan, adjudicado por más de 21 millones de pesos.

Los recursos obtenidos serán administrados por el organismo federal.