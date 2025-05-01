La superestrella del Thunder de Oklahoma Shai Gilgeous-Alexander rompió el récord de anotar al menos 20 puntos en 127 partidos consecutivos de temporada regular, algo que le pertenecía por seis décadas al legendario Wilt Chamberlain. Alexander logró el momento histórico en la NBA con 35 puntos en el gran juego donde Oklahoma venció 104-102 a los Celtics en cierre de alarido.

En otro juego los Lakers vencieron a los Bulls 142-130. (Por Martín Navarro Vásquez)