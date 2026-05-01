La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres presentó el micrositio de la Estrategia Pulso de Vida, una plataforma digital creada para prevenir y atender casos de violencia y acoso contra las mujeres.

El portal incluye información sobre botones de pánico, zonas seguras, líneas de apoyo y herramientas para solicitar auxilio en situaciones de emergencia.

La secretaria Fabiola Loya Hernández señaló que el objetivo es ofrecer acompañamiento inmediato y orientación a mujeres en riesgo.

Por su parte, el director del Escudo Urbano C5 Jalisco, Juan Carlos Contreras Vargas, destacó que el micrositio también permitirá identificar estrategias como Código Violeta, Pulso de Vida y otras herramientas de atención y protección impulsadas por las autoridades estatales.