El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, aliado cercano de María Corina Machado, fue puesto bajo arresto domiciliario en Maracaibo, confirman familiares.
Guanipa había sido liberado tras ocho meses de detención, pero horas después fue recapturado en Caracas por presunto incumplimiento de las condiciones de su excarcelación.
Antes de su recaptura, el dirigente recorrió centros de detención y ofreció declaraciones públicas, actos que habrían motivado el cambio de medida.
Guanipa queda bajo arresto domiciliario tras ser recapturado en Venezuela
