El Gobierno de Guadalajara realizó una intervención integral en el Mercado San Juan de Dios para mejorar su infraestructura, imagen urbana y condiciones de protección civil.

Las acciones incluyeron revisión de instalaciones eléctricas, renovación del sistema contra incendios, mantenimiento de áreas comunes, limpieza y mejora de espacios exteriores como banquetas, jardines y plazoletas.

Además, se reforzaron labores de recolección de residuos.