El Gobierno de Guadalajara realizó una intervención integral en el Mercado San Juan de Dios para mejorar su infraestructura, imagen urbana y condiciones de protección civil.
Las acciones incluyeron revisión de instalaciones eléctricas, renovación del sistema contra incendios, mantenimiento de áreas comunes, limpieza y mejora de espacios exteriores como banquetas, jardines y plazoletas.
Además, se reforzaron labores de recolección de residuos.
Guadalajara rehabilita el Mercado San Juan de Dios
El Gobierno de Guadalajara realizó una intervención integral en el Mercado San Juan de Dios para mejorar su infraestructura, imagen urbana y condiciones de protección civil.