La Fiscalía del Estado de México confirmó el hallazgo del cuerpo del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis en un canal de aguas negras en Nextlalpan.

El religioso, reportado como desaparecido el 31 de octubre, fue visto por última vez en un departamento de Tultitlán, donde convivió con María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”.

Según las indagatorias, Brandon lo agredió con un objeto punzocortante tras consumir alcohol y drogas.

Ambos intentaron ocultar el cuerpo y lo abandonaron el 30 de octubre.

El vehículo del sacerdote fue rastreado rumbo a Hidalgo, lo que permitió ubicar al sospechoso y catear su domicilio, donde hallaron pertenencias y rastros de sangre.

Los detenidos quedaron a disposición judicial en los penales de Cuautitlán y Barrientos.