El Gobierno federal reactivó el estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para gasolinas y diésel, tras casi un año sin este apoyo, con el fin de mitigar el impacto del alza en los precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la gasolina Magna recibirá un estímulo de 1.61 pesos por litro, la Premium de 42 centavos y el diésel de 4.55 pesos.

La medida busca reducir la carga impositiva para los consumidores.

El último apoyo de este tipo se había otorgado en abril de 2025.