La Secretaría de Marina ha asegurado más de 60 toneladas de droga en lo que va de la actual administración, principalmente en el Pacífico mexicano.

En estas acciones también se han detenido a más de 200 personas, decomisado 70 embarcaciones y más de 170 motores fuera de borda.

Destaca un decomiso de 8.3 toneladas frente a Michoacán en 2024.

Detalla que la cooperación con Estados Unidos este año, permite intensificar la vigilancia en la costa.