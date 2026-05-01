Renovación total de áreas comunes, áreas verdes, instalación de domos e impermeabilización, son parte de la rehabilitación total que se hizo en la Primaria Urbana 457 María Guadalupe Ortiz, ubicada en la zona centro de El Salto. La presidenta municipal, María Elena Farías, explicó que los domos permitirán que los menores puedan hacer actividades al aire libre pese a las altas temperaturas.

“Porque esto es con recursos propios, aquí no venimos a traer obras ni venimos a traer promesas que es dinero de otras personas, o que viene de otros lados, aquí venimos con recursos propios que eso es un gran orgullo de ustedes, que es de ustedes y es para ustedes. Hoy me da muchísimo gusto estar en esta escuela primaria ‘María Guadalupe Ortiz’, en la cabecera municipal, entregando 2 domos. Uno en el patio cívico y otro en la cancha deportiva”.

La presidenta municipal de El Salto insistió que es básico atacar el rezago educativo que tiene Jalisco. (Por Gustavo Cárdenas)