La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que en próximos días anunciará una serie de medidas para garantizar la inversión privada y aseguró que el T-MEC se va a refrendar.

“Va a seguir aumentando el salario mínimo, además, nos comprometimos y lo vamos a cumplir y el tema ahorita del T-MEC se va a resolver, se va a resolver, más menos se va a resolver. El lunes vamos a, se los adelanto, vamos a hacer un montón de medidas para para fortalecer la inversión privada en México, el lunes las vamos a anunciar. Un acuerdo de simplificación de trámites así, pero radical, entre otras acciones que vamos a hacer para fortalecer la inversión”.

Además, agregó, el salario mínimo seguirá creciendo y se completará la reducción de la semana laboral.

“La primavera laboral llegó para quedarse, no se va a ningún lado”. (Por Arturo García Caudillo)