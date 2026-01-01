Raquel Buenrostro, titular de Anticorrupción y Buen Gobierno, informó que su dependencia abrió una investigación de oficio por la presunta filtración de datos personales de usuarios de Telcel, detectada tras el arranque del registro obligatorio de líneas móviles el 9 de enero.

Señaló que todas las denuncias potenciales están siendo revisadas, incluido este caso.

La funcionaria cuestionó el actuar del desaparecido Inai, al afirmar que no iniciaba procedimientos de oficio y dejaba expedientes sin seguimiento hasta su prescripción.

Adelantó que ya se presentaron denuncias contra quienes resulten responsables de haber archivado investigaciones previas.

El nuevo organismo de transparencia también fue notificado para dar continuidad a los casos.