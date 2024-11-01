La Red Regional de Hospitales Civiles que se construirá en conjunto con la UdeG, es parte del legado alcaldiano para los jaliscienses, aseguró el gobernador Pablo Lemus Navarro, luego de escuchar el primer informe de actividades de la rectora general Karla Planter.

“Este primer Hospital Civil que estará fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, estará en el Centro Universitario de la Costa. El terreno fue donado por la propia Universidad de Guadalajara, aportado para hacer esa construcción y en la construcción donde vamos a invertir 400 millones de pesos, el 50 por ciento lo aporta la propia Universidad de Guadalajara y el otro 50 por ciento el gobierno del estado de Jalisco”.

Si bien el Gobierno del Estado apoyará con recursos, la red será manejada exclusivamente por el organismo público descentralizado Hospitales Civiles, sentenció Lemus Navarro. Reconoció que en la región, los centros del sistema estatal de salud no tienen especialistas para atender a la población. (Por Gricelda Torres Zambrano)