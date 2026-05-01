Chivas estuvo cerca de sacar el triunfo al iniciar las semifinales de la liga MX pues ganaba en dos ocasiones pero al final empató 2-2 de visita al Cruz Azul en el Estadio Azteca.

Santiago Sandoval y Ángel Sepúlveda le dieron la ventaja al Guadalajara dos veces, Pero la Máquina empató con los goles de Charly Rodríguez y el nigeriano Ebere este con un penal polémico.

En redes sociales el Club Guadalajara se quejó del trabajo del silbante Maximiliano Quintero quien no expulsó al africano por una plancha al Cotorro González al minuto 17 y después es él quien cobró el penal.

El técnico Gabriel Milito no quiso hablar del trabajo arbitral, solo de lo que representó el empate. “Fue un partido parejo. Estuvo realmente parejo y así será la vuelta. Son siempre partidos muy disputados, intenso donde ellos nos intentan neutralizar desde el mano a mano porque los dos queremos tener el dominio de la pelota y una manera de controlarnos era en el mano a mano. Fue muy disputado, muy intenso. Competimos muy bien ante un gran equipo. Estamos en Semifinales de la liga y no hay rivales fáciles”, comentó.

Todo se definirá en el estadio Jalisco el sábado en el partido de vuelta donde con empate o triunfo avanza Chivas mientras Cruz Azul sólo pasa a la final con la victoria. (Por Martín Navarro Vásquez)