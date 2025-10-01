La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a cuatro exservidores públicos del SAT y del Banco del Bienestar por cometer faltas administrativas graves, con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas.

Las investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control derivaron en resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En el caso del SAT, se detectó la asignación irregular de citas utilizando datos de contribuyentes sin registro oficial.

En el Banco del Bienestar, las irregularidades incluyeron retiros de dinero sin autorización de los cuentahabientes, por más de 275 mil pesos, así como conciliaciones con información falsa.

Entre los sancionados se encuentran exfuncionarios de áreas operativas y administrativas.

La dependencia federal señaló que los involucrados aún pueden impugnar las resoluciones conforme a derecho.