Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, quienes se desempeñaban como conductor y jefe de despachadores del Tren Interoceánico accidentado en Oaxaca, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas.

En la audiencia inicial, la jueza Diana Isabel Ivens, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, determinó imponerles la medida cautelar de prisión preventiva.

Ambos fueron trasladados e ingresados al penal estatal “El Amate”, en ese mismo municipio, donde permanecerán mientras se desarrolla el proceso legal en su contra.