Regidores de Guadalajara aprobaron un paquete de 22 programas sociales que operarán este año, con base en las necesidades de las comunidades tapatías.

Destaca “Escuelas con Corazón”, enfocado en mejorar planteles de educación básica, y “Renta para Jóvenes”, que busca facilitar el acceso a vivienda asequible en zonas céntricas.

También continúan programas como “Juntas Nos Cuidamos”, “Corazón Contento” y “Guardianes de Guadalajara”.