El Gobierno de Guadalajara presentó el programa cultural “Ájalas”, que reunirá durante diez días conciertos, exposiciones, charlas y talleres gratuitos para conmemorar el 484 aniversario de la fundación de la ciudad.

La agenda inicia el 12 de febrero con actividades en el Foro Larva y el Museo de la Ciudad, incluida la participación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

El 14 de febrero, fecha oficial de la conmemoración, habrá guardias de honor, mañanitas, presentaciones artísticas y la entrega de la Medalla Premio Ciudad de Guadalajara 2026 en sesión solemne.

El secretario general, Manuel Romo, destacó que el objetivo es fortalecer el orgullo tapatío y la apropiación del espacio público.

El festival GDLuz será pospuesto a abril.